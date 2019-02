Patrizia Bonetti, ex di Gianluca Vacchi, è stata aggredita fuori al Cinema Odeon. La donna era in compagnia di Aida Yespica che ha fatto il possibile per difenderla.

Dal profilo della stessa Patrizia Bonetti non è ancora trapelato nulla, è possibile soltanto una storia condivisa poche ore fa dove si vede la donna in compagnia di Aida Yespica mentre sono felici e spensierate. Tuttavia questa tranquillità è stata spezzata da una notizia terrificante dell’ultimo minuto. A quanto pare, secondo un’esclusiva del Corona Magazine l’ex gieffina, insieme all’amica Aida, ha subito un’aggressione fuori dal cinema da tre donne non identificate. Difatti, secondo il giornale, una volta uscite dall’Odeon, cinema in zona Duomo, le due donne sono state accerchiate da tre donne che prima si sono soffermate a guardarle e successivamente si sono scagliate con Patrizia Bonetti.

Patrizia Bonetti aggredita, racconto shock al Corona Magazine

Le donne che hanno aggredito Patrizia Bonetti erano munite di caschi e si sono lanciate senza motivo contro l’ex-gieffina, circondandola e tirandogli ripetuti colpi. Patrizia ha fatto il possibile per difendersi anche trovandosi contro un numero maggiore di persone, mentre Aida ha tentato di fermare il feroce attacco chiedendo l’aiuto dei passanti e chiamando le forze dell’ordine. Sebbene i duri colpi subiti, Patrizia ancora vigile ha tentanto la fuga trovandosi però una furia ancora più pesante da parte delle tre donne che le hanno strappato i capelli su tutta la parte destra del volto. Fortunatamente le due donne sono riuscite successivamente a scappare da questa assurda aggressione, raccontando tutto alle autorità competenti. Attualmente Patrizia Bonetti è ricoverata in ospedale in condizioni gravi e non ha voluto condividere ancora nulla ai mass-media riguardo questo evento traumatico se non attraverso un’esclusiva di Corona Magazine.

