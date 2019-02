Real Madrid – Barcellona in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Si tratta di un match a dir poco sentito in Spagna e tra i più attesi a livello mondiale, dal momento che si affrontano due tra le squadre più forti e blasonate a livello mondiale. Sarà uno scontro tra titani valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey. Nel match d’andata il risultato, al Camp Nou, è stato di 1-1, con il verdetto che dunque sarà sancito nella straordinaria location del Santiago Bernabeu.

Sempre difficile indicare una favorita nel Clasico, ancor di più quest’anno dal momento che da una parte ci sono le certezze dei blaugrana, dall’altra c’è la voglia di riscatto delle merengues che stanno disputando una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative.

Real Madrid vs Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita in questione sarà visibile solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN ed è un match che potranno guardare solo coloro i quali hanno già un proprio account aperto e funzionante. Si tratta dell’unica soluzione disponibile per guardare questo match in diretta ed in maniera legale e ricorda che l’app di DAZN potrà essere usata da smartphone, iPad e su Smart TV. Insomma, davvero non ti resta altro da gare che godere di questo fantastico spettacolo!

