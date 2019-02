Stasera in Tv, mercoledì 27 febbraio: Isola dei Famosi 2019. Continua l’appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Cosa accadrà stasera? Scopri le anticipazioni

Stasera, mercoledì 27 febbraio, andrà in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi. Come vi avevamo anticipato in un recente articolo, il reality non verrà più trasmesso di giovedì. Bensì di mercoledì. Proprio quando la diretta concorrente Rai trasmetterà i nuovi episodi della ficition La Porta Rossa.

Ma scopriamo, nel frattempo, ciò che accadrà stasera. Si prospetta, infatti, una puntata davvero entusiasmante.

Per ulteriori news su L’isola dei famosi, i concorrenti, la conduttrice, le opinioniste e tutto quello che c’è da sapere sul reality –> clicca qui

Stasera in Tv, mercoledì 27 febbraio: Isola dei Famosi 2019 | Anticipazioni sesta puntata

Stasera andrà in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi, affiancata dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

I nomininati a rischio eliminazione sono le due sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e Luca Vismara.

Settimana movimentata per Riccardo Fogli. Dopo essere stato al centro delle attenzioni per lo scoop lanciato da Fabrizio Corona sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini, Fogli è nuovamente finito nell’occhio del ciclone dei social dopo le dichiarazioni offensive nei confronti di un’altra concorrente del reality show: Ariadna Romero, colpevole di averlo mandato in nomination.

Nel frattempo, Ariadna e l’ex calciatore Ghezzal sembrano aver trovato un’intesa particolare grazie all’esperienza di Isla Bonita.

Un’altra eliminazione potrebbe avvenire tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, naufraghi de L’Isola che non c’è: uno dei due dovrà lasciare l’Isola e fare rientro in Italia.

A deciderlo sarà il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 4 marzo.

Come andrà a finire? Tutto questo e molto altro ancora stasera su Canale 5.