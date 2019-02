Terremoto a Londra: l’evento rarissimo che spaventa

Un terremoto nella città di Londra, nei pressi dell’aeroporto di Gatwick: si tratta di un evento rarissimo.

Un terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ha spaventato la città di Londra. Migliaia di cittadini britannici hanno infatti avvertito le scosse vicino all’aeroporto di Gatwick. Le scosse sono state avvertite durante la notte. L’epicentro è stato Newdigate, nel Surrey, a meno di dieci miglia dall’aeroporto di Gatwick. Precisamente l’orologio segnava le 03.42 del mattino quando è avvenuto lo spiacevole evento. Questo quanto riportato dal British Geological Survey (BGS). Le scosse sono state avvertite maggiormente nei piani alti della città di Londra, nel West Sussex, nel Surrey e nel sud dell’Inghilterra.

Londra, paura terremoto: ecco cosa sta succedendo

I cittadini londinesi nelle ultime ore, a fronte delle scosse, si stanno lamentando del fatto che i terremoti oramai dalle loro parti stanno diventando una cosa quasi normale. Gli attivisti accusano le trivellazioni petrolifere situate ad Horse Hill e Brockham. Ad onor del vero, un rapporto però afferma che non vi sia nessun nesso causale tra le trivellazioni e le scosse di terremoto. A Londra, i terremoti solitamente sono eventi rarissimi. Ultimamente però non è più così. Quello di questa notte è infatti il quarto terremoto registrato in zona nelle ultime due settimane. C’è da dire poi che questa è stata la scossa più forte, dopo tre che registravano magnitudo 2 sulla scala Richter. Inizialmente l’ultima scossa della notte era stata classificata con un punteggio di 3.7 sulla scala Richter. Successivamente poi la valutazione è stata ridimensionata. Nonostante le scosse, le operazioni aeroportuali non sono state influenzate. Questa una testimonianza di un cittadino londinese riportata dopo l’accaduto: “Qualcosa è chiaramente sbagliato, qualcuno deve iniziare a prenderlo sul serio, non possiamo avere tutti questi terremoti senza motivo”. Insomma tra i cittadini inizia a circolare preoccupazione e, intanto, in Inghilterra, da questa mattina, sui social e nelle trasmissioni televisive non si fa altro che parlare di questo.