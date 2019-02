Ultima estrazione Lotto: i numeri estratti, vincitori e cifre ottenute

Il gioco del Lotto continua a far sognare numerosi scommettitori italiani. L’ultima estrazione del Lotto ha regalato numerose vincite. E, di solito, non tutti le seguono in diretta. Ecco, pertanto, la tabella con i numeri estratti nell’ultima estrazione del Lotto:

Bari 47 76 70 51 22 Cagliari 65 47 7 40 43 Firenze 25 74 60 57 13 Genova 20 51 16 42 28 Milano 38 13 82 45 48 Napoli 6 41 71 58 84 Palermo 70 51 26 85 45 Roma 36 48 43 86 82 Torino 67 21 8 49 75 Venezia 33 47 44 60 17 Nazionale 5 45 34 21 88

Ultima Estrazione del Lotto: si festeggia il colpo ‘big’

Arriva a Treviso la vincita big al gioco del Lotto. Nell’ultima estrazione del Lotto, infatti, a Cordignano un fortunato giocatore ha realizzato una vincita complessiva da 65mila euro. Si tratta dell’ultima estrazione del Lotto di sabato 23 febbraio in cui – grazie ad una puntata di soli 3,50 euro sui numeri 2-14-32-87 sulla ruota di Milano – il vincitore è riuscito a centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Tuttavia, non è solo a Treviso che si può festeggiare. Ci sono infatti altre tre vincite da registrare in provincia di Napoli: due in centro ed una a Torre Annunziata. I giocatori hanno portato a casa un bel gruzzoletto da 22.500 euro ciascuno. Insomma, non si tratta delle cifre del Superenalotto, ma sono comunque delle vincite che possono sistemare alcune situazione economiche di una famiglia. Se i vincitori sono giovani, infatti, potrebbero pensare ad una sorta di borsa di studi. Mentre, se sono più in là con l’età, potrebbero invece ipotizzare un viaggio di piacere o una terza età senza pensieri.

Come si gioca al Lotto

E’ tutto molto semplice. Ci si può recare in qualsiasi ricevitoria vicino casa, scegliere la schedina del lotto e compilarla con una penna o un pennarello. Altrimenti, se si hanno difficoltà, di solito anche il ricevitore può accontentare il cliente giocando la schedina a voce. Tuttavia, la tecnologia è andata avanti negli anni. Per cui, adesso, si può giocare anche online. Avendo un conto gioco Sisal è possibile infatti scommettere comodamente seduti sul divano di casa propria.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 11 43 87 90 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90