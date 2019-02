Ultima Estrazione Superenalotto: 5 vincitori del 5, jackpot a 112 milioni

L’ultima estrazione del Superenalotto ha dato gioie, sì, nonostante non sia ancora stato centrato il fatidico sei. Nell’ultima estrazione, infatti, sono stati registrati ben cinque fortunati vincitori del 5, che hanno portato a casa un bel gruzzoletto da euro 38.500 ciascuno. Insomma, non sarà il sei tanto ambito, ma è comunque una cifra niente male.

Inoltre, la lotteria del Superenalotto all’ultima estrazione ha assegnato ben 13.849 vincite istantanee da 25 euro, per un totale di 346mila euro sborsati soltanto per i biglietti che erano appena stati giocati. Sì, perché è così che funziona: quando si gioca la schedina del Superenalotto bisogna subito controllare se i numeri nelle quattro caselle in basso risultano esserci anche tra i vostri numeri giocati. In questo modo avete diritto ad una vincita da 25 euro da riscuotere subito presso la stessa ricevitoria.

Superenalotto: il jackpot continua a crescere, si arriva a quota 112 milioni

Al concorso numero 25 del 26 febbraio sono stati estratti i seguenti numeri: 13 – 25 – 27 – 52 – 66 – 75 Numero Jolly: 16, Numero SuperStar: 69. Nessuno ha centrato il sei, nonostante ci siano stati diversi premi assegnati. Così, adesso siamo arrivati ad una cifra pari a 112 milioni di euro. “Spaziale”, come la definiscono nel video che hanno pubblicato sul sito ufficiale:

Se non avete vinto neanche in questo concorso, ricordiamo che sarà possibile giocare una nuova schedina per tentare la fortuna già nella giornata di giovedì, 28 febbraio 2019. Ci saranno, come sempre, le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Tutte e tre le estrazioni saranno riportate sul nostro sito in tempo reale.

L’importante è giocare con moderazione. Dobbiamo far presente che esistono diversi casi in cui le persone vengono praticamente travolte dal vizio del gioco che si trasforma in una malattia che è chiamata ‘ludopatia’. Bisogna stare molto attenti e giocare con responsabilità. Tentare la fortuna non può diventare qualcosa di estremamente dannoso per l’individuo e per la sua famiglia.

Estrazione di martedì 26 febbraio: 13 – 25 – 27 – 52 – 66 – 75 Jolly: 16 SuperStar: 69

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 11 43 87 90 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90