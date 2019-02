Uomini e Donne, anticipazioni: ecco chi è la scelta Luigi Mastroianni

Come è noto venerdì primo marzo sarà resa ufficiale quella che è la scelta che ha preso Luigi Mastroianni. Il tronista, infatti, ha concluso proprio in queste ore la sua esperienza lunga circa un anno nel noto programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, vale a dire “Uomini e Donne”, scegliendo la persona con la quale provare a trascorrere tutta la sua vita. A tal proposito, però, arrivano delle indiscrezioni che potrebbero placare, anche se solo in parte, la curiosità dei fan del noto show.



Secondo quanto riportato dal portale informatissimo su queste materie “Il vicolo delle news”, la scelta di Luigi sarebbe ricaduta su Irene Capuano con buona pace, dunque, per Valentina. Per quanto scontato possa sembrare, andiamo adesso a vedere quella che è stata la reazione della bellissima ragazza.

Uomini e Donne, la scelta di Luigi: come ha reagito Irene

La bellissima Irene, ovviamente, ha reagito con entusiasmo alla notizia e la cosa non può certo sorprendere, soprattutto se si considera quanto sia elevata e palese la sintonia che i due sono riusciti ad instaurare. A questo punto, dunque, se questa indiscrezione lanciata da “Il Vicolo delle news” dovesse essere confermata, non ci resta altro da fare che augurare a loro due una lunga e felice storia d’amore. Si meritano davvero ogni bene.