Wanda Nara e le sue provocanti foto in costume a Dubai lasciano i suoi follower senza parole. Ecco l’ultima foto condivisa…

Wanda Nara, la bellissima modella argentina che negli ultimi tempi non fa altro che far parlare di se. Recentemente l’abbiamo vista particolarmente scossa quando, durante la trasmissione sportiva Tiki Taka, ha pianto in diretta per difendere il marito Mauro Icardi, noto giocatore dell’Inter. Una situazione pesante quella all’interno del programma sportivo, dove la sua reazione aveva dato impressione di essere arrivata anche alla rottura con suo marito. Il suo particolare interesse è dovuto dal fatto che, oltre ad essere moglie del giocatore, è anche l’agente dell’attaccante nerazzurro. Una situazione pesante quella all’interno del programma sportivo, dove la sua reazione aveva dato impressione di essere arrivata anche alla rottura con suo marito. Al di là di questo, però, la modella ogni tanto si concede un po’ di relax. Infatti sul suo profilo di Instagram la vediamo tranquilla e rilassate sulle spiagge di Dubai. Tuttavia una foto condivisa oggi dove la vede con una posa abbastanza provocante, ha scatenato i suoi follower che subito hanno commentato e messo like.

Wanda Nara in costume a Dubai: in mostra il lato b da urlo

Visualizza questo post su Instagram Rescate de Emergencia 🚨 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Feb 27, 2019 at 10:22 PST

Appena sbarcata a Dubai Wanda Nara non ha perso tempo per stendersi al sole e godersi un po’ di relax. In particolare, nell’ultima foto pubblicata sul suo instagram, la vediamo in una posa molto provocante che ha spiazzato tutti i suoi follower. “Rescate de Emergencia” la didascalia scelta dalla moglie del neroazzurro, nella foto che la vede con un costume rosso che è visibilmente troppo piccolo e che mette in mostra tutte le sue curve.

