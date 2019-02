Aimee Song è una delle influencer più seguite del mondo. Il suo nome è nella lista delle Fashion Social Addicted più importanti di tutto l’universo e, con i suoi milioni di seguaci, è diventata una vera e propria icona di stile, ma non solo. Aimee Song è anche una designer. Scopriamo allora tutto il possibile su questa importante influencer.

Chi è Aimee Song: bio e carriera

29 anni di Los Angeles, Aimee Song vanta nella sua carriera più di 4 milioni di follower su Instagram, un libro e collaborazioni con il mondo della moda. Se vi state quindi chiedendo chi è sappiate che la ragazza nasce come architetto. Ha infatti frequentato il corso di architettura di interni presso l’Università di San Francisco e inizia a lavorare proprio nel mondo della moda, sì ma delle case, quindi del design. Con il passare del tempo inizia postare su Instagram degli outfit unici e molto interessanti creando così una vera e propria mania nei suoi riguardi.

Aimee Song: libro, altezza e cura della pelle

Aimee Song nel 2016 ha pubblicato il libro Cattura il tuo Stile un bestseller in cui spiega proprio a tutti i giovani aspiranti influencer come utilizzare internet per creare il proprio business. Insieme alla sorella ha fondato poi un marchio di t-shirt. Tra le tante caratteristiche possiamo sicuramente raccontare che Aimee Song ama i blue jeans e tacchi visto che la sua altezza di 1,68. Quelli che vengono definiti come difetti del volto secondo lei poi andrebbero mostrati, non nascosti, perché fanno la nostra differenza. Le sue origini sono coreane e se vi state chiedendo quanto questo abbia influito sul suo essere e sul suo tipo di fare moda sappiate che la risposta è molto. A detta infatti proprio di Aimee Song tutte le coreane sono molto concentratw sulla cura della pelle perché averla bella e luminosa è fondamentale.

Aimee Song su Instagram

Il suo marchio di moda quindi si basa su ciò che piace a a lei e, del resto, il suo pubblico è molto eterogenea. Si va dal 18 ai 30 anni e non troviamo solo donne. Sul suo profilo si parla di viaggi, del lavoro, degli abiti e intrattiene così un rapporto piuttosto stretto con tutti i suoi seguaci. Aimee Song è stata senza dubbio una delle prime a capire l’importanza dei blog e di Instagram.

