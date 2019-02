19Andrea Delogu si è raccontata senza filtri nella serata di venerdì 3 agosto alle 23.25 su Rai1, nell’ultima puntata di con “Non disturbare”. A condurre il programma – molto seguito – Paola Perego. Alcuni minuti da dedicare agli intervistati che colgono l’occasione per raccontare tutto, ma proprio tutto, al pubblico a casa. Questa volta è toccato a Nancy Brilli e Andrea Delogu.

Nancy Brilli ha raccontato della sua adolescenza ‘da incubo’: “I miei capelli mi creano sempre problemi – ha confidato; quando ero bambina avevo i capelli lunghi, biondi e morbidi poi, dopo la morte di mia madre, mia nonna e una fidanzata di mio padre mi hanno tosato e i miei capelli sono ricresciuti così, come una capra”.

L’intervista ad Andrea Delogu

Subito dopo sarà il turno di Andrea Delogu: sarà presentato al pubblico la sua stanza degli allenamenti. Il rapporto con i genitori, la sua passione per il Karate, insomma, Andrea si racconterà a 360 gradi proprio come hanno fatto tutti gli altri. Fino al rapporto con suo marito, Francesco Montanari.

Sono ormai 4 anni che lei e suo marito sono in analisi: “Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero. Francesco mi ha lasciata due volte – spiega – e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’, perché questa poi è la vita con un attore”.

Il selfie appena uscita dalla doccia

Non ha mica paura di mostrarsi al pubblico, Andrea. E con un fisico come il suo, come potrebbe essere il contrario? Su Instagram ci sono tante foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Niente di scandaloso, sia chiaro. Ma tutte le immagini raccontano di una donna bellissima e molto attraente.