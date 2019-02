Ecco com’è Ariadna Romero lontana dalle telecamere: gli scatti della bellissima naufraga dell’Isola Dei Famosi.

La bellissima modella Ariadna Romero è una delle partecipanti all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. Di origini cubane naturalizzata italiana, la naufraga vanta di un bellissimo corpo oltre che di un viso sexy e affascinante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Ariadna Romero, chi è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2019

Ariadna Romero, com’è lontana dalle telecamere

Una delle bellissime naufraghe dell’Isola dei Famosi 2019 è sicuramente la modella Ariadna Romero. La cubana che vive in Italia da 10 anni ha avuto tante esperienze in televisione: ha lavorato con Simona Ventura nel programma Quelli che il calcio, è comparsa in alcune pubblicità come quella di “Sammontana” ed ha partecipato al film di Leonardo Pieraccioni, “Finalmente la felicità”.

LEGGI ANCHE—> Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna molto vicini: qualcosa sta nascendo tra loro?

Ha un bellissimo figlio di 2 anni, Leonardo, avuto con il suo ex fidanzato Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nonostante il parto e la vita da mamma, Ariadna ha un bellissimo corpo oltre ad aver un viso mozzafiato. All’isola chiaramente non è consentito l’uso di trucchi e le naufraghe sono costrette a mostrare il loro viso “acqua e sapone”. La bella cubana non ha problemi in merito e si mostra alle telecamere dell’Honduras in tutta la sua semplicità.

A dimostrare la bellezza della modella sono le foto pubblicate da lei sul suo profilo Instagram.

Per ulteriori news sulla vita privata di Ariadna Romero e sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi—> CLICCA QUI