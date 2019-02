Sette anni, tacchi a spillo e succhiotti: il padre la costringe a prostituirsi.

Questa è una di quelle storie che nessuno mai vorrebbe sentire e che invece, purtroppo, alcune volte sono tragicamente all’ordine del giorno. Al Albuquerque in New Mexico una bambina di soli 7 anni si è presentata a scuola in condizioni terrificanti: succhiotto sul collo, tacchi a spillo, maglia sporca di sangue e un’accusa pesantissima tra le labbra che ricadeva sul padre: “Papà mi fa prostituire per soldi”.

Padre 38enne costringe la figlia a prostituirsi

Il genitore della piccola, ovviamente, ha respinto tutte le accuse mosse nei suoi riguardi di favoreggiamento all’abuso di minore e traffico di esseri umani. A detta del giudice Brennan che si sta occupando del caso, secondo quanto riportano i media locali probabilmente ci saranno molti testimoni ad aver visto la bambina con un succhiotto sul collo. La piccola del resto si è presentata a scuola addirittura con trucco e tacchi a spillo: le prove quindi sembrano essere abbastanza evidenti. Ma non solo, queste prove sembrano essere anche la dimostrazione del fatto che l’uomo avrebbe usato la ragazza per ricevere soldi e droghe.

Bambina costretta a prostituirsi: 3 dna diversi trovati sui vestiti

L’uomo, 38 anni, ovviamente ha negato di aver costretto la figlia a sopportare degli abusi sessuali. La piccola però ha iniziato a raccontare davanti al giudice che continuava a dire al papà di non voler fare nulla di ciò che invece lui la stava costringendo a fare. Sulla biancheria della piccola sarebbero stati trovati 3 diversi DNA che sembra proprio vadano a confermare la tesi per cui la ragazza di 7 anni è stata probabilmente violentata da più uomini. Second il legale della Difesa però i campioni di Dna, di cui uno appartiene proprio al padre, non sono abbastanza per provare che è stata violentata.

Una storia triste quella di questa piccola ragazzina perché, come se questo non fosse già abbastanza grave, ha raccontato che i genitori spesso bevevano e si drogavano chiedendole anche di fare l’elemosina.

