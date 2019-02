Belen Rodriguez lo fa tutte le sere: spunta la prova inconfutabile sul suo profilo Instagram.

Bellissima, sensualissima, chiacchieratissima: Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più seguite in assoluto sui social. E il motivo non è difficile da capire. La sexy argentina delizia ogni giorno i suoi followers con foto da capogiro, che mettono in risalto la sua straordinaria bellezza e le sue curve perfette. Tornata sui giornali per un presunto ma ormai quasi ufficiale ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, Belen sa sempre come fa parlare di se. E spesso e volentieri lo fa attraverso i social. Il profilo Instagram della Rodriguez è continuamente invaso da commenti di ogni genere. Piogge di complimenti, è vero, ma non mancano le critiche sotto le foto postate dalla bella Belencita. E proprio qualche ora fa l’argentina ha postato un altro scatto nelle sue Instagram Stories che come sempre ha lasciato il segno.

Belen Rodriguez lo fa tutte le sere? La foto che ha incuriosito i fan

Poche ore fa la bellissima Rodriguez, sorella di Cecilia e Jeremias, ha postato una foto molto particolare all’interno di una storia nel suo profilo di Instagram. Il viso si vede a metà, ma ben in vista sono le splendide labbra carnose di Belen. Il particolare che ha incuriosito i fan? Ebbene, nella foto in questione la showgirl appare intenta a mangiare del cioccolato. Sia le labbra che la felpa sono infatti sporche di cioccolato, e alla scatto Belen accompagna una frase molto particolare: “Soliti vizi”. Questo fa pensare che la bella argentina si lascia spesso andare a queste voglie notturne. Difficile a credersi, se si pensa al suo corpo perfetto e statuario, ma la prova è inconfutabile: anche Belen mangia il cioccolato!

