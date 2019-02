Ritorna la serie tv Beverly Hills 90210 con sei nuove puntate: il cast originale su Fox.

È ufficiale il ritorno della serie americana Beverly Hills 90210 insieme al suo cast originale. Saranno messi in onda sei nuovi episodi su Fox, l’emittente televisiva che è di casa per le serie tv.

La prima messa in onda di Bevely Hills risale al 4 ottobre del ’90, fino all’ultima stagione nel 2000.

Beverly Hills 90210, il ritorno in tv

Girava voce già da un pò, dagli stessi attori, che il cast di Beverly Hills 90210 stava preparando una sorpresa per tutti i fan. Ma ora la notizia è che Fox ha chiuso il contratto per trasmettere sei nuovi episodi della serie tv americana.

La prossima estate, su Fox, vedremo il ritorno di tutto il gruppo di amici di Beverly Hills con gli stessi attori di quasi 20 anni fa.

Jennie Garth a Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris sono gli attori che hanno fatto le riprese dei nuovi episodi della Serie Tv più amata nel fine anni ’90. Non fanno parte del cast e, quindi, non si rivedranno, Shannen Doherty, che aveva già lasciato il set di Beverly Hills per alcune divergenze con il suo collega Jennie Garth, e Luke Perry, impegnato sul set di un’altra serie televisiva.

Tutto il pubblico di Beverly Hills sarà contento di fare un tuffo nel passato e ritrovare i protagonisti della serie tv cresciuti. Le immagini, le spiagge, le palme sono sempre le stesse e nel trailer dei nuovi episodi compare la scritta: “Indovinate chi sta per tornare?”. Le nuove puntate andranno in onda la prossima estate.

La bellissima serie tv americana ritorna in tv e tutti i fan aspettano curiosi di sapere cosa succederà ai ragazzi, ormai adulti, del West Beverly High School, Beverly Hills 90210.

