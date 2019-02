Camminare in inverno: trucchi e consigli per sconfiggere il freddo

Camminare è sicuramente uno dei modi più sani ed economici per tenersi in forma. Significa fare sport praticamente a costo zero. E’ un’attività molto importante per la salute di uomini e donne: non a caso la consigliano anche i medici. Ci aiuta a smaltire calorie, ad eliminare i liquidi in eccesso e, anche se non si direbbe, a distendere i nervi. Già, perché talvolta camminare in un parco, nel verde, o magari vicino al mare, può essere un vero e proprio toccasana per la nostra salute. In inverno, però, camminare è un tantino più complicato. Il motivo? Semplice. Camminare in invero significa esporsi alle intemperie: freddo, pioggia, umidità. Insomma, non è mai così semplice.

Forse ti interessa anche —-> Dieta detox pancia piatta post feste: alimenti e consigli per dimagrire

Camminare in inverno: trucchi e consigli per sconfiggere freddo, pioggia ed umidità

E’ un’attività molto importante per ognuno di noi. Camminare in inverno tuttavia può diventare veramente complicato. Provate, infatti, ad alzarvi dal letto la mattina per andare a camminare in inverno con il freddo che invade le strade. Magari, quando c’è anche un leggero strato di neve a terra.

Per scoprire altre curiosità e informazioni sulla dieta consiglia e i trucchetti per perdere peso in poche e semplici mosse CLICCA QUI!

Ecco, in questo articolo dispensiamo trucchi e consigli per camminare tanto anche in inverno:

Indossare indumenti a ‘cipolla’: ovvero, più strati. Per cui: prima maglia, seconda maglia con cerniera e infine impermeabile leggero per coprirci da eventuale pioggia.

Munirsi di una giacca dal tessuto tecnico, impermeabile e traspirante, di quelli che non fanno passare il vento.

Portare sempre un cappellino: la testa va sempre protetta perché il freddo la colpisce con maggiore facilità rispetto alle altre parti del corpo. E’ bene proteggerla con un cappello di lana o magari di cotone. Vi fa sudare? Meglio, perderete più calorie.

Esci a camminare nelle ore più calde: dopo pranzo (così faciliti la digestione) oppure nel pomeriggio. Quando, cioé, il sole è ben alto nel cielo.

LEGGI ANCHE —> Pancia piatta: consigli e trucchi per ottenerla senza fare esercizi