Chi è Clio Zammatteo: età, carriera, vita privata e curiosità della famosa make up artist

Bisogna ammettere che la tecnologia sta facendo davvero dei passi da giganti. È diventata, ormai, parte integrante dei nostri giorni. E con essa, ovviamente, anche i famosi social network. O, più in generale, il mondo del web. In un recente articolo, infatti, vi avevamo svelato il guadagno di Giulia De Lellis per la pubblicazione o sponsorizzazione. La romana, infatti, guadagnerebbe all’incirca 6 mila euro per ogni scatto condiviso su Instagram. Ovviamente, però, si potrebbe guadagnare anche in altri ambiti. E non solo nella moda. Come ad esempio la stessa De Lellis. O Chiara Ferragni. Parliamo, infatti, di un altro mondo appartenente all’universo femminile. Ci riferiamo, infatti, al trucco. Per tutte le appassionate di make up è impossibile non conoscere, quindi, Clio Zammatteo, la make up artist per eccellenza. Eppure conoscete proprio tutto di lei? Ecco per voi, una breve scheda.

Chi è Clio Zammatteo: biografia della make up artist

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, è nata a Belluno il 15 novembre 1982. È proprio in questa città che Clio cresce e frequenta il Liceo Artistico Leonardo Da Vinci. Riuscendo ad ottenere il diploma nel 2004. Nel 2006, invece, frequenta a Milano il corso di Video design presso l’Istituto Europeo di Design. Ben presto, però, Clio lascerà l’Italia e la sua amata Belluno, per seguire il suo compagno Claudio. Non si sarebbe mai immaginata, però, che il suo trasferimento sarebbe stata la chiave del suo successo.

Chi è Clio Zammatteo: la carriera da blogger della make up artist

Come dicevamo, quindi, nel 2008, Clio insieme al suo compagno Claudio si trasferiscono a New York. Ed è proprio in questa città americana che inizierà la sua carriera e il suo successo. Con l’obiettivo di imparare la lingua inglese, Clio è solita, infatti, guardare dei tutorial sulla piattoforma web Youtube. Ben presto, così, decide di trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro. Rivolgendosi ad un pubblico esclusivamente femminile ed italiano, Clio inizia a raccontare della sua passione per il trucco. Ed, in particolare, le sue scelte preferite per il make up. Da quel momento, quindi, il suo percorso è tutto in ascesa. Attualmente, infatti, un suo video su Youtube riesce ad ottenere più di 200 mila visualizzazioni. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Clio, così, in pochissimo tempo, diventa una vera e propria star. Tanto che, sulla scia di questo successo, nel 2012 condurrà, per ben due edizioni, un programma tutto suo. Intitolato ClioMakeUp, nome tra l’altro del suo canale Youtube, e andato in onda su Real Time. Ma non solo. Tra le sue collaborazione ritroviamo dei nomi davvero grossi del commercio. Fino poi a lanciare, nel 2018, una propria linea di cosmesi.

Chi è Clio Zammatteo: la vita privata della make up artist

Si può dire, quindi, che Clio abbia avuto un solo uomo nella sua vita. Parliamo, infatti, di Claudio Midolo. I due ragazzi si sono conosciuti durante il corso di Design. E da quel momento non si sono più lasciati. Tanto che, nel 2008, hanno preso la decisione di trasferirsi entrambi a New York. È proprio qui, infatti, che celebrano il loro matrimonio con pochissimi intimi. Nel marzo del 2017, la coppia annuncia di aspettare la loro prima figlia, Grace. Clio, infatti, racconta ai suoi followers di essere al sesto mese di gravidanza. E di aver aspettato un po’ prima di dare la lieta notizia perché particolarmente scossa e preoccupata per un aborto precedente.

Chi è Clio Zammatteo: tutte le curiosità della make up artist

Clio ha sempre ammesso la sua passione per il trucco. Tanto che, attualmente, è diventato ormai il suo lavoro. La sua passione nasce davvero da piccola. Aveva soltanto 12 anni quando Clio scopre il fantastico mondo della cosmesi. E così, trasferitasi a New York, fa in modo che questa sua passione diventi una vera e propria professione. Apre, infatti, un canale Youtube che, nonostante all’inizio non avesse molti iscritti e visualizzazione, attualmente è uno dei più seguiti sulla piattaforma. Ovviamente, però, Clio è molto seguita anche su Facebook, con circa 2,4 milioni di iscritti; ed Instagram. Ed è proprio su questi social network che, spesso, la make up artist pubblica foto di vita quotidiana e il frutto del suo lavoro.