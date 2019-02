Isola dei Famosi 2018: Chiara Nasti, ai microfoni del settimanale Chi, svela nuovi dettagli sul canna-gate, su Francesco Monte ed Eva Henger.

Chiara Nasti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi raccontando nuovi detttagli sul caso che ha travolto l’Isola dei Famosi 2018 ovvero il canna-gate scoppiato dopo le accuse che Eva Henger ha rivolto a Francesco Monte. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chiara Nasti sembrerebbe confermare le dichiarazioni di Eva Henger.

Isola dei Famosi 2018: le nuove rivelazioni di Chiara Nasti sul canna-gate, Francesco Monte ed Eva Henger

Dalle pagine di Chi, Chiara Nasti che nei giorni scorsi, con un video sui social, ha annunciato che non potrà partecipare a Domenica Live, torna su quanto sarebbe accaduto in Honduras, durante i primi giorni dell’Isola dei Famosi 2018. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”, ha detto la giovane fashion blogger.

La Nasti, poi, ha spiegato che Mone era il capofila di quello che accadeva in Honduras. “Monte capofila? E vabbè sì, si è detto. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…”, ha aggiunto l’ex naufraga.

Infine, Chiara Nasti ha spiegato come, a differenza di altri naufraghi, Eva Henger parlava continuamente di Francesco Monte: “Non so chi gliel’abbia detto, anche perché si erano formati i gruppetti e io, essendo fidanzata, stavo con le donne, non è che stavo tutto il giorno con Francesco e Marco (Ferri, ndr). E comunque, visto che Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico. Ma Eva ne parlava continuamente, e anche sull’Isola lo faceva di continuo, tanto che a volte non la inquadravano perché diceva solo quello”.

Il cannagate, dunque, nonostante la scelta di Alessia Marcuzzi di non tornare sull’argomento, continua a far discutere. Con il ritorno in Italia di Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, eliminati definitivamente nella scorsa puntata, ci sarà un nuovo capitolo della vicenda?