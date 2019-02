Emily Ratajkowski senza veli nell’ultima foto su Instagram: fan in delirio.

Basta poco a Emily Ratajkoswki per far impazzire i suoi fan. Precisamente, basta una foto. La bellissima modella statunitense famosa per il suo fisico perfetto, è solita deliziare i suoi followers di Instagram con scatti tutt’altro che banali. E infatti la ventisettenne dal corpo perfetto è una delle modelle più seguite, cliccate e commentate del web. Nelle ultime ore, la bellissima Emily, di recente ospite alla premiazione degli Oscar 2019 con un abito che ha lasciato tutti senza fiato, ha postato alcune foto che hanno suscitato in tutti la stessa reazione. Durante la festa di Vanity Fair organizzata in occasione degli Oscar, la modella ha indossato un abito molto scollato, che ha incantato tutti. Come si vede dal successo ottenuto dalla foto di Emily relativa a quella sera postata sui suoi social. Ma in queste ore la modella sta facendo impazzire per via di altri particolarissimi scatti.

Emily Ratajkowski senza veli su Instagram: la foto ha lasciato i fan senza fiato

Poche ore fa la bellissima Ratajkowski ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto davvero sorprendenti. La modella è testimonial di un brand di costumi e nell’ultimo post pubblicato indossa proprio un costume intero. Il risultato, inutile dirlo, è perfetto. La ragazza mostra il suo corpo perfetto senza veli e in particolare è il suo lato B scolpito a mandare in tilt gli affezionati fan. Il costume intero indossato dalla modella è rosso, con un incrocio sul collo e un’apertura sul ventre, perfetto per esaltare la bellezza di Emily sotto ogni angolazione. Il post della modella ha ottenuto come sempre il pieno di like, cuoricini e commenti. Migliaia di apprezzamenti da uomini ma non solo. Anche le donne apprezzano molto l’innegabile bellezza e sensualità della Ratajkoswi.

