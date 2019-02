Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazioni di giovedì 28 febbraio 2019

Siamo giunti alla fine del mese. Oggi, 28 febbraio, ci saranno appunto le ultime estrazioni del mese più corto dell’anno. E noi, come sempre ormai, vi informeremo in diretta sui numeri estratti. A partire, infatti, dalle ore 20:00 seguiremo, esclusivamente per voi, in diretta le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In modo da riportarvi nella tabella sottostante i numeri estratti. Ancora una volta, vi raccomandiamo di tenere gli occhi puntati sul Superenalotto. Ed, in particolare, sulla famosa cifra da vincere. Il Jackpot è, infatti, arrivato a delle cifre davvero pazzesche. Badate bene, stiamo parlando di circa 112 milioni di euro. Insomma, una cifra davvero da urlo. E che farebbe gola un po’ a tutti, soprattutto con i tempi che corrono. Quindi, cosa aspettate? Vale davvero la pena tentare la fortuna. Perché, è pur vero esistono quote e probabilità di vincita, però, c’è anche da dire che, come in tutte le cose, a volte si tratta anche solo un pizzico di fortuna. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di martedì 26 febbraio: 13 – 25 – 27 – 52 – 66 – 75 Jolly 16 Superstar 69. Ma bando alle ciance. Tra pochissimo iniziano le estrazioni. Non ci resta che augurarvi buona fortuna.

Per essere sempre aggiornato sul Lotto, sul Superenalotto, sul 10 e Lotto e su tutti i giochi affini –> clicca qui

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 28 febbraio: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come procederà l’estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E, come detto già, occhi puntati sul jackpot. Arrivato a quota 112 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto.

Lotto: estrazioni di giovedì 28 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni di giovedì 28 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni di giovedì 28 febbraio 2019 Diretta

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Numeri e vincite delle estrazioni precedenti

Come detto in un recente articolo, sono diversi mesi che non viene centrato il famoso “6”. Con questa cifra, ovviamente, intendiamo tutti i numeri presenti sulla schedina. È, infatti, proprio questo lo scopo del gioco. Indovinare tutti i 6 numeri, in modo da poter vincere la famosa cifra del jackpot. Come dicevamo, quindi, è da giugno scorso che non viene affatto vinta la somma intera. Tuttavia, però, non sono mancati affatto i festeggiamenti. Infatti, nonostante non sia stata vinta la somma per intero, nelle ultime estrazioni ci sono state abbondanti vincite. A partire dal 14 febbraio. Quando, a Pescara, è stato conquistato il famoso “5+1”. Il giocatore, infatti, ha vinto circa 581.792,09 euro, da cui ovviamente è stata detratta la cosiddetta “Tassa della Fortuna”. Seguono, poi, i 7 vincitori dell’estrazione del 21 febbraio. Non solo 5 numeri su 6. Ma i vincitori sono riusciti a conquistare anche il 4superstar. Ed, infine, anche l’estrazione del 26 febbraio, la precedente per intenderci, è stata davvero fortunata. Altri 5 giocatori, infatti, sono riusciti a conquistare ben 38 mila ciascuno. Perché? Facile. Sono riusciti ad indovinare cinque numeri su sei. Insomma, da come si può vedere, è stato un mese di febbraio breve ma intenso. E chissà, forse, questa sera potrà chiudersi ancora meglio. Magari con un bel “6” pieno? Lo vedremo. Nel frattempo, vi riportiamo le singole estrazioni delle settimane precedenti.

Estrazione di martedì 26 febbraio: 13 – 25 – 27 – 52 – 66 – 75 Jolly 16 Superstar 69.

Estrazione di sabato 23 febbraio: 5 – 31 – 47 – 60 – 68 – 88 Jolly 62 Superstar 38.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 – 11 – 43 – 87 – 90 – 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90