Isola Dei Famosi, Alessia Nobile svela: “Sono stata con un naufrago”

Mai come quest’anno, forse, questa edizione del programma l'”Isola dei famosi” sta regalando davvero tantissimi spunti interessanti. Relativi certamente a quanto avviene sull’isola ma anche per quanto concerne la vita lontano dalle telecamere dei vari protagonisti. A tal proposito, arriva una bomba da parte di Alessa Nobile non di poco conto.

Per chi non la conoscesse, è una ragazza transessuale molto, molto conosciuta che in una intervista concessa ai microfoni di YouMovies ha svelato alcuni retroscena lanciando, però, anche un messaggio che non si può davvero non condividere.

Isola dei Famosi, Alessia Nobile: arriva l’annuncio sorprendente

Nell’intervista in questione, la ragazza ha voluto mandare un messaggio molto chiaro dopo le parole di Roger Garth a Pomeriggio Cinque: “Sono stata con un concorrente in gara dell’Isola dei Famosi. Spesso c’è questa voglia di nascondersi, di fare incontri al buio con noi, quando dovrebbe essere una cosa normale. Questo mi ha ferito, perché con le donne fanno tutti i galanti, mentre con un trans si comportano in questo modo come a voler nascondersi”. Arriva, poi, un ulteriore dettaglio non di poco conto. Ha voluto, infatti, precisare che non ha nessuna intenzione di farsi pubblicità ma vuole mandare solo un segnale forte contro ogni forma di discriminazione. Questi gli ultimi eliminati dal programma.