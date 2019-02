Ecco chi sono i naufraghi eliminati dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di mercoledì 27 febbraio. Il televoto ha scelto…

Nella scorsa puntata ad abbandonare l’Isola dei Famosi è stata eliminata Giorgia tra forti emozioni, incomprensione e denunce. Nella puntata di stasera ci sono stati vari confronti, in particolare la conduttrice Alessia Marcuzzi fa andare in onda il riepilogo settimanale dove si vede la lite tra Soleil Sorgè e Ariadna della quale chiede spiegazioni. Successivamente però nasce un’ulteriore discussione dopo la messa in onda del riepilogo tra Paolo Brosio e Jeremias Rodriguez dove Jeremias accusa Brosio di avere cose dalla produzione che gli altri non hanno. Dopo varie fraintendimenti, viene rivelata un’indiscrezione su un’eventuale interesse da parte di Paolo Brosio su Sarah Altobello. Arrivati a questo punto della puntata il televoto viene chiuso e si viene a conoscenza del nuovo eliminato dall’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, eliminati dell’ultima puntata di mercoledì 27 febbraio

Una volta chiuso il televoto il naufrago ad uscire tra Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara sono proprio le sorelle. La loro reazione è stata notata dalla conduttrice che le ha definite stranamente “felici”. Alba Parietti ha commentato la risposta delle sorelle dicendo che era un loro desiderio e che nella settimana più volte avevano dimostrato di voler tornare a casa. Il motivo è dovuto probabilmente dal fatto che le Mihajlovic non si sono mai trovate a loro agio nel gruppo dei naufraghi. Anzi, non pochi sono stati gli episodi di scontri tra le sorelle e il gruppo come quando furono chiamate per una “sorpresa” che si è rivelata un videomessaggio pieno di commenti negativi e giudizi sul “loro far niente”. Le sorelle non hanno preso bene questa vicenda e hanno infatti più volte detto di voler tornare a casa. A quanto pare il televoto ha dato ascolto ai loro desideri e dopo aver rifiutato la possibilità di rimanere concorrenti all’interno del programma all’Isola che non c’è, torneranno finalmente a casa.

