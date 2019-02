Isola dei Famosi, violento attacco a Soleil e Alessia Marcuzzi: dura replica

L’edizione del noto reality show in onda su Canale 5 attualmente in corso ha già sollevato, fino a questo momento, un discreto numero di polemiche. Molte delle quali relative alla figura di Soleil. La ex corteggiatrice, infatti, ha stretto molto i rapporti, per così dire, con Jeremias Rodriguez, ma pare avere un rapporto a dir poco conflittuale con tutto il resto dei naufraghi. In molti, infatti, non stanno gradendo il suo atteggiamento e questo ha delle ripercussioni anche nel pubblico da casa.

Le critiche, infatti, stanno montando anche sui social. Proprio su Instagram c’è stato un acceso dibattito tra un utente e la conduttrice del programma Alessia Marcuzzi. Che per replicare alle accuse ha usato toni e termini davvero molto duri.

Isola dei Famosi, attacco a Soleil ed alla Marcuzzi: dura la replica

“Ma qualcuno si domanda come mai nessuno sopporta Soleil nell’Isola? E come mai è così protetta dalla Marcuzzi e da tutta la produzione”. E’ questo il commento che ha fatto esplodere la rabbia della conduttrice, che poi non ha usato parole dolci per replicare: “Guarda, io faccio quello che mi pare e non mi comanda nessuna. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla”.