Maria De Filippi e la sua passione: ecco di cosa non può fare a meno la conduttrice durante le registrazioni.

E’ lei la regina di Canale 5. Maria De Filippi, che con le sue trasmissioni appassiona da anni grandi e piccini. Tantissime trasmissioni di successo di Mediaset sono infatti targate Maria, prima tra tutte Uomini e Donne. Seguitissima dai giovani e non solo, la trasmissione pomeridiana è una delle più amate e chiacchierate dei nostri tempi. E proprio ai fan più affezionati di Uomini e donne, non sarà sfuggito un curioso particolare. La De Filippi nel corso degli anni ha cambiato radicalmente il suo stile. Ma negli ultimi tempi, Maria si è mostrata al pubblico con un dettaglio nuovo, con cui rende i suoi look particolare. Di che si tratta? Dei suoi nuovi occhiali da vista, da cui la conduttrice non si separa più.

Maria De Filippi e la sua nuova passione: ecco a cosa non rinuncia mai durante le registrazioni

Come abbiamo detto, la regina di C’è posta per te è cambiata molto nel corso degli anni. Il suo stile prima più sobrio e formale si è modificato col passare del tempo. La moglie del giornalista Maurizio Costanzo, col quale si appresta a festeggiare le nozze d’argento, oggi indossa spesso abiti e accessori all’ultima moda. Se prima indossava spesso abiti dal taglio maschile, oggi Maria spesso si mostra con vestiti femminili e estremamente eleganti, soprattutto in prima serata a C’è posta per te. Ma è di un accessorio che ormai la De Filippi non può fare più a meno: gli occhiali da vista firmati Kyme, il brand pugliese con il quale è nata una speciale amicizia. Un brand che è diventato popolarissimo in Italia proprio grazie a Quenn Mary, che indossa spesso i modelli del marchio durante le registrazioni di tutti i suoi programmi di maggior successo. Un accessorio non solo funzionale, quindi, ma ormai una vera e propria passione per la De Filippi.

