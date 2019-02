Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta. Questa è la decisione del gup Emanuela Dufour: l’udienza “filtro” è stata fissata per il 19 giugno al tribunale di Cuneo. L’inchiesta fa quindi riferimento alla “Direkta srl”, dichiarata fallita nel 2014. La società in questione avrebbe avuto rapporti commerciali con la “Eventi 6 srl”, di cui la Bovoli era amministratrice.