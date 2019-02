E’ morta Lisa Sheridan, attrice americana di CSI: giallo sulla scomparsa

E’ morta l’attrice Lisa Sheridan: il mondo dello spettacolo statunitense è in lutto. Lisa era un personaggio molto conosciuto, volto noto della serie tv CSI. La morte improvvisa e prematura dell’attrice è stata annunciata a People dal suo manager, Mitch Clem.

Come è morta? E’ ancora ‘giallo’ sulle cause del decesso della nota attrice statunitense. Anzi, è doveroso riportare che sono sorte anche alcune voci riguardanti il suicidio. Tuttavia, la sua famiglia ha voluto precisare che non si tratta di questo. L’attrice, di 44 anni, non si è tolta la vita. Almeno, questo è quanto sostengono i familiari che dicono di esserne sicuri. Il suo manager, nel comunicare la notizia, ha detto: “Amavamo moltissimo Lisa e siamo devastati dalla notizia. E’ morta lunedì mattina nella sua abitazione di New Orleans e adesso aspettiamo il report del coroner per conoscere le cause della sua morte”.

Chi era Lisa Sheridan: una vita da attrice

Lisa Sheridan è nota al pubblico – anche in Italia – per essere stata una delle protagoniste di CSI. Ma la sua vita è sempre stata legata al mondo dello spettacolo e la sua carriera era abbastanza lunga. L’attrice 44enne infatti aveva lavorato anche per numerose serie televisive americane come Invasion, FreakyLinks e Legacy e preso parte al film per il piccolo schermo Il gioco della vendetta.

In molti hanno voluto ricordarla ed hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio per lei. Tra questi, anche Donna D’Errico, l’ex attrice di Baywatch, che aveva lavorato con lei nel film del 2015 “Only God Can”: “Ho appena appreso della scomparsa della mia cara amica Lisa. E’ stata ritrovata lunedì e io sono qui, attonita. Abbiamo lavorato insieme 5 anni fa e siamo rimaste molto legate anche dopo la fine delle riprese”, queste le sue parole su Facebook.