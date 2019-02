Nadia Toffa, le parole che aspettava da tempo: l’annuncio da Le Iene

Nadia Toffa ha appena raggiunto un traguardo molto importante: l’annuncio è arrivato direttamente dall’account Instagram ufficiale de Le Iene. “Orgogliosi di @nadiatoffa che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. Più volte si è occupata dell’Ilva e dei suoi problemi ambientali per la salute dei cittadini. Il 15 gennaio incontrerà gli amici di Taranto per l’uscita del suo libro Fiorire d’inverno. 😎 #LeIene”, questo il messaggio apparso sul profilo Instagram.

Nadia Toffa, cittadinanza onoraria di Taranto

Un annuncio che forse aspettava da tempo. Gliel’hanno appena comunicato e possiamo soltanto immaginare quanta gioia deve averle dato. Nadia Toffa si trova in un periodo molto complicato per la sua vita. Sta affrontando una malattia terribile e ci sta mettendo molta forza. In passato ha anche trattato questa tematica a sostegno delle persone che si sono ammalate sul lavoro. Tra queste gli operai dell’Ilva. Ilva che ha provocato un vero e proprio disastro ambientale per la popolazione pugliese. A Taranto, il 15 gennaio, si terrà un incontro proprio con Nadia Toffa e alcuni abitanti di Taranto per l’uscita del suo libro ‘Fiorire d’inverno’. Un libro che parla della sua malattia e della reazione che ha avuto lei stessa.

Ultimamente, Nadia Toffa è molto attiva sui social. I suoi follower si sono trasformati nei suoi sostenitori più accaniti nella battaglia contro questa malattia. Nadia Toffa ce la sta mettendo tutta e, dobbiamo dire che, con l’aiuto della sua nuova ‘famiglia’ sta riuscendo anche a regalare sorrisi a chi le sta intorno di tanto in tanto. Non mancano mai, però, i commenti al veleno degli heater. Quelli, purtroppo, non mancano mai. Commenti ai quali Nadia Toffa ha deciso dal primo momento di rispondere apertamente senza mai tirarsi indietro.