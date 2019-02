Nadia Toffa si confida: “Mia zia è morta di tumore, aveva 21 anni”

Da tempo la bellissima giornalista e presentatrice, diventata famosa grazie al programma “Le Iene” è diventata nell’immaginario collettivo una sorta di simbolo, di emblema della lotta contro il tumore. Ha utilizzato, per diffondere il suo ottimismo e la sua serenità, molto spesso i suoi canali social ed in particolar modo Instagram.

Proprio negli ultimissimi istanti ha condiviso su Instagram una foto molto bella con una didascalia che non può di certo lasciare indifferenti i suoi seguaci. Chiama, infatti, in causa una zia con una storia davvero triste.

Nadia Toffa si confida con i fan su Instagram

Come detto, è davvero molto toccante il post in questione dal momento che racconta la storia della zia morta quando aveva solo 21 anni. Queste le sue parole: “Buonasera ragazzi! Io pronta per uscire a cena in buona compagnia. Vi faccio notare il quadro appeso dietro di me. È uno schizzo disegnato 50 anni fa dalla mia giovane zia morta ahimè di tumore a 21 anni: avrebbe voluto fare la stilista; solo il tempo non glielo ha permesso. Buona serata. Un bacio grande zia”. E’ sempre molto attiva sui social ed in particolare su Instagram ha di recente lanciato anche un allarme.