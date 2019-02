A Milano nasce il Pronto Soccorso Psicologico. Si tratta di un’innovazione in campo medico perché troppo spesso si tende a curare soltanto il benessere del nostro corpo a livello fisico, dimenticando invece quello che riguarda la nostra mente e la nostra psiche. Lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Calderoni ha così ideato questo progetto innovativo che partirà proprio da Milano del Pronto Soccorso psicologico il cui scopo è quello di dare a chi attraversa un momento difficile a livello emotivo un aiuto concreto grazie al supporto di psicoterapeuti e psicologi che in tempo reale possono aiutare chiunque ne abbia bisogno evitando di abbandonare i pazienti con delle crisi psicologiche a se stessi.

Come nasce il Pronto Soccorso Psicologico

Secondo recenti studi pare che siano tantissime le persone che hanno un’elevata probabilità di soffrire di problemi psicologici e tra quelli che ne hanno già bisogno il numero molto più elevato. Di questi soltanto al 25% riceve un trattamento e il 10% una cura adeguata. Il professor Calderoni quindi ha creato, sperando di replicarlo anche in altre città d’Italia, questo Pronto Soccorso Psicologico e nasce nell’ambito di un’iniziativa di crowdfunding dell’università Milano Bicocca.

Come funziona il Pronto Soccorso per le Emergenze Emotive

In termini concreti il Pronto Soccorso Psicologico sarà un ambulatorio dove, ad orari prestabiliti, anche senza fissare appuntamento, si potrà andare e ricevere del supporto se si sta attraversando un momento particolarmente complicata a livello emotivo. Il servizio prevede delle tariffe agevolate per i giovani al di sotto dei 25 anni e le persone invece dai 65 anni. Per 30 minuti a ciascuna persona verrà dedicato un supporto di psicologi e psicoterapeuti per un massimo di 8 volte- Se nel corso di queste sedute il problema non sarà superato la persona verrà indirizzata a degli psicologi che inizieranno con lui un programma di approfondimento del problema più strutturato. Tutti gli adulti quindi che stanno vivendo un momento di difficoltà a livello emotivo, ansia, bullismo, mobbing, crisi relazionali, traumi…possono recarsi in questa struttura e ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno.