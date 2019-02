Popolo Sovrano, anticipazioni della puntata di oggi 28 febbraio 2019. Cast, ospiti e temi trattati.

Va in onda questa sera, giovedì 28 febbraio 2019 una nuova puntata di Popolo Sovrano, il programma di approfondimento politico e sociale di Rai 2. Purtroppo per Mamma Rai i primi due appuntamenti con il programma non sono stati particolarmente interessanti e il pubblico non li ha premiati. Si era così vociferato di una chiamata “disperata” a Santoro il quale però avrebbe negato una sua possibile partecipazione a Popolo Sovrano. Vediamo allora cosa ci aspetta nella puntata di questa sera, gli approfondimenti e gli ospiti presenti in studio.

Leggi anche: Stasera in Tv, giovedì 28 febbraio: tutti i film e i programmi in prima e in seconda serata

Anticipazioni Popolo Sovrano: i temi di oggi

Il programma di approfondimento Popolo Sovrano condotto da Alessandro Stortini e Eva Giannini tratterà anche questa sera un tema culturale, uno politico e uno sociale. Per quanto riguarda gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 28 febbraio 2019 diPopolo Sovrano vedremo come tema di apertura i risultati delle elezioni in Sardegna con una crescita dei consensi per il centro-destra e la conseguente conferma della crisi del MoVimento 5 Stelle. Successivamente ci sarà un’analisi del caso di Stefano Cucchi. A parlarne in studio vedremo la sorella Ilaria che da anni chiede giustizia e lotta per la sorte del fratello che ancora oggi non è stata chiarita. Il tema sociale quindi sarà quello delle carceri.

Ospiti in studio Popolo Sovrano oggi, 28 febbraio

Tra gli ospiti in studio vedremo Dino Giarrusso, Vincenzo Soffo, Giampiero Mughini, Mario Giordano e Marco Lillo. Compito degli ospiti di Popolo Sovrano sarà quello di dare una loro visione e versione degli accadimenti e dei temi che verranno trattati nel corso della puntata. Sicuramente il tema delle carceri e del caso di Stefano Cucchi terrà banco per moltissimo tempo durante la trasmissione essendo particolarmente sentito dal pubblico a casa e vista anche l’uscita del film Netflix, Sulla Mia Pelle, che racconta proprio delle ultime ore di Stefano.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, mercoledì 27 febbraio e tutte le anticipazioni delle serie più amate e più seguite—> CLICCA QUI