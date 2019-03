Chi è Alice Campello: età, carriera e vita privata della fashion influencer, attuale moglie di Alvaro Morata e madre di due bellissimi gemelli.

Classe 1995, Alice Campello è nata a Mestre da una famiglia di imprenditori. Suo padre infatti è il proprietario della Campello Motors, azienda che conta un fatturato da milioni di euro.

Ma, non per questo motivo Alice Campello è una delle donne più invidiate del pianeta; la bella fashion influencer, infatti, ha stregato il cuore dell’ex juventino Alvaro Morata. I due si sono sposati il 17 giugno del 2017 a Venezia, nella Basilica del Redentore e in seguito Alice si è trasferita in Inghilterra per stare accanto al marito che giocava nel Chelsea. Attualmente vivono a Madrid, in seguito al trasferimento di Morata all’Atletico Madrid. Il 29 luglio i due giovani , sono diventati anche mamma e papà di due gemellini: Alessandro e Leonardo.

Forse ti interessa anche leggere –> Alice Campello e Alvaro Morata: tutte le foto di un sì da favola

Alice Campello: carriera

Su Instagram tutto è cominciato per gioco, postando alcune foto in cui mostrava il suo look del giorno. A poco a poco però è diventata popolare, diventando tra le fashion blogger più seguite. Su Instagram, ad esempio conta quasi 2 milioni di followers.

Ha perfino creato una sua linea di borse e portafogli e prodotti di bellezza, chiamata “Masqmai” e ha collaborato alla realizzazione di una linea di costumi.

Alice, inoltre, è stata notata da numerose aziende di moda e gioielli, che hanno deciso di investire sulla sua immagine, posando per alcune campagne pubblicitarie su prestigiose riviste di moda.

Alice Campello: altre curiosità sulla bellissima influencer

Attualmente, Alice, ha in mente di realizzare una linea per bambini.

La sua serie TV preferita è Gossip Girl. Adora mangiare, soprattutto la pizza e il dulce de leche. Ama gli animali, specialmente i cani.

Alice Campello è una delle amiche più care di Chiara Biasi, altra fashion blogger di fama internazionale ed ex fidanzata del calciatore Simone Zaza.

Per tutte le ultime news su Alice Campello e tutti gli influencer più seguiti su instagram allora CLICCA QUI!