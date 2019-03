Belen Rodriguez e Stefano sul palco: l’episodio non passa inosservato

Continuano a far discutere Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono tornati insieme? Se la showgirl argentina preferisce tacere, l’ex marito non si nasconde. Il ballerino ha infatti dichiarato al Fatto Quotidiano che il suo rapporto con Belen è forte ma forse non abbastanza. “Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo”.

“Preferisco che ne parlino gli altri e ci ricamino sopra quello che può gli conviene”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco di Sanremo Young

Una puntata speciale quella di Sanremo Young. I due ex sposini dovranno condividere il palco. Nel pomeriggio “Sanremo News” ha immortalato Belen Rodriguez e Stefano de Martino in giro nella bellissima città di Sanremo, mentre uscivano dall’hotel Globo.

Stefano ha aperto il programma con Antonella Clerici donandole delle bellissime rose, che la presentatrice ha successivamente dato a Belen.

L’argentina, nel tenere le rose regalate alla padrona di casa da Stefano De Martino, ha finto di farsi male a causa delle spine. Una battuta che ha suscitato curiosità e ilarità, proprio per il fatto che le aveva portate il suo ex.

Successivamente, dopo l’esibizione canora di Belen con il tenore dei Young, la Clerici ha chiesto il parere al ballerino sulla performance e, temendo di non dare un giudizio apprezzato dalla sua ex, ha detto: “Io parlo solo in presenza del mio avvocato”.

