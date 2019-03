Chi è Beatrice Valli: età, carriera e vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Di belle ragazze, nel famoso daytime di Maria De Filippi, ne sono passate tantissime. Ma lei è una di quelle che ha lasciato il segno. Parliamo di Beatrice Valli, ex corteggiatrice del tronista Marco Fantini, di cui è diventata la scelta. Nata il 14 Gennaio del 1995 a Bologna, Beatrice è alta 1,70 m e pesa 50 kg. Un fisico da invidia, che le ha permesso di fare un enorme successo una volta uscita da Uomini e Donne. Ma è alla trasmissione di Maria che Beatrice deve dire grazie per aver trovato l’amore della sua vita, il suo bel Marco dagli occhi di ghiaccio. Dalla relazione con lui è nata la sua seconda figlia, Bianca. Nonostante la sua giovane età infatti Beatrice Valli ha già due figli. Il primo, Alessandro, per tutti Alle, avuto dal calciatore Nicolas Bovi. La loro relazione è terminata poco tempo prima dell’arrivo di Beatrice a Uomini e donne.

Per tutte le ultime news su Beatrice Valli, Marco Fantini e gli altri protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI!

Beatrice Valli:carriera e vita privata

Prima di partecipare a Uomini e donne, Beatrice svolgeva un lavoro semplice: dava una mano nel negozio di suo zio. Successivamente, dopo la fama ottenuta grazie al programma di Maria De Filippi, ha partecipato nel 2015 e nel 2016 al Coca-Cola Summer Festival, nel ruolo di intervistatrice nel backstage dell’evento. Oggi Beatrice è una modella e influencer molto amata e seguita sul web. Di lei molti apprezzano la sua semplicità ma soprattutto la capacità di conciliare il suo lavoro con la vita familiare. Il profilo Instagram di Beatrice è sì pieno di foto e video in cui è testimonial di tanti tra i brand più famosi, ma non mancano scatti di vita privata, in cui la modella appare con i suoi bambini. Dai quali, ha dichiarato, non riesce a stare lontana per più di qualche giorno.

Forse ti interessa anche leggere —->Ludovica Valli completamente nuda in vasca da bagno: la schiuma non copre tutto

Beatrice Valli: alcune curiosità sulla bellissima modella

Beatrice, famosa per aver partecipato a Uomini e donne, è la sorella dell’altrettanto famosa Ludovica Valli, altra corteggiatrice della nota trasmissione di Canale 5, nonché concorrente insieme all’ex fidanzato Fabio Ferrara del programma Temptation Island nel 2016. La bellissima Valli ha alcuni tatuaggi tra cui il nome del figlio Alessandro, delle farfalle e un rosario. Sulla mano ha tatuata la scritta “Pretty woman”. Beatrice è oggi una delle influencer più amate in Italia e il suo profilo Instagram conta 2 milioni di followers. Sui suoi social l’ex corteggiatrice pubblica quotidianamente numerosi outfit, consigli di bellezza e dritte per mantenersi in forma.