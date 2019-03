Chi è Giada Papetti, la bellissima nuova “bonas” di Avanti Un Altro

Chi è Giada Papetti, la bellissima nuova “bonas” del programma televisivo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Avanti Un Altro.

Pochi giorni fa nel tardo pomeriggio di Canale Cinque ha fatto ‘irruzione’ nelle nostre case un nuovo bellissimo volto. Stiamo parlando di Giada Papetti, l’incantevole “bonas” del seguitissimo quiz show in onda tutti i pomeriggi su Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, ovvero Avanti un Altro. La papetti è entrata in studio come ‘bonus’ per un concorrente che, alla sua vista è rimasto sbalordito da cotanta bellezza. A dirla tutta anche il conduttore Paolo Bonolis, con l’entrata della bella bionda, ha sgranato gli occhi. Ma chi è Giada Papetti? Ecco cosa bisogna sapere della stupenda ragazza bionda che interpreta il ruolo della ‘bonas’ ogni pomeriggio.

Chi è Giada Papetti: età, carriera, vita privata

Giada Papetti è originaria di Marina di Ravenna ed ha 32 anni. Dopo il diploma di laurea triennale in massofisioterapia a Perugia, ha poi studiato lingue e letterature straniere moderne occidentali all’Università Ca Foscari di Venezia. Attualmente fa la modella ed è anche insegnante di pilates. Il suo debutto ad Avanti un Altro è stato davvero memorabile. La bella Giada infatti si è presentata in studio in un abito stretto con una scollatura molto pronunciata ed un paio di tacchi rossi. Di lei non sappiamo molto, quindi quello che ci resta da fare e spulciare il suo profilo Instagram. Iniziamo col dire che la Papetti ha ‘soltanto’ 7 mila followers che, immaginiamo, dopo la sua apparizione ad Avanti Un Altro, aumenteranno a dismisura. Dalla sua biografia Giada scrive che vive tra l’Italia e Dubai. Tra le altre cose si definisce una “cusine lover”. Della sua vita privata sui social non c’è traccia, ma siamo sicuri che, da dopo il suo debutto televisivo, di Giada Papetti ne sentiremo parlare sempre di più.

