Chi è Lele Pons: età, carriera e curiosità della cantante latino-americana

Eleonora Pons Maronese, nome d’arte Lele Pons, è nata il 25 giugno 1996 a Caracas, Venezuela. Parla perfettamente l’inglese, lo spagnolo e l’italiano grazie alle diverse origini dei suoi genitori. Il padre Luis Pons è un architetto di origini catalane, mentre la madre Anna Maronese è una dottoressa di origini italiane. In un’intervista esclusiva a radio Deejay ha raccontato della sua fuga dal Venezuela dopo essere stata rapita con la mamma. Infatti Lele ha confessato di essersi trasferita da piccolissima a Miami principalmente per questa brutta esperienza durata una sola notte. E’ rimasta a Miami fino ai 18 anni, quindi fino al conseguimento del diploma, ottenuto alla Miami Country Day High School nel 2015, per poi successivamente trasferirsi a Los Angeles. Youtuber, attrice, cantante, modella, presentatrice tv: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla 22enne Lele Pons.

LEGGI ANCHE –> Chi è Beatrice Valli: età, carriera e vita privata dell’ex corteggiatrice

Chi è Lele Pons: carriera

Il suo successo è dovuto dall’intensa attività sui social network, in particolare sulla piattaforma di video sharing “Vine”, dove è considerata una delle figure più conosciute ed apprezzate dal pubblico. I suoi video consistono in cortometraggi e sketch comici a cui prendono parte anche amici e familiari. Attraverso questa piattaforma inoltre ha raggiunto due primati: nel febbraio del 2015 come primo utente al mondo a superare la soglia del miliardo di visualizzazioni; nel 2016 invece il suo canale si è confermato il più visitato con 16,7 miliardi di visualizzazioni, venendo inserita tra le personalità più influenti di Internet. Lele possiede inoltre un canale YouTube, che conta oltre 12 milioni di iscritti, dove talvolta posta o ri-posta video comici. Nel 2016 la Pons ha debuttato ufficialmente nel mondo del cinema facendo una breve comparsa nell’episodio pilota della seconda stagione della serie televisiva Scream. Successivamente ha preso parte a diversi cameo di YouTube Red Escape the Night e della pellicola The Space Between Us (2017). In Italia però è famosa per il suo singolo Celoso. Ebbene sì, oltre ad essere una nota youtuber e attrice, Lele Pons è anche conosciuta come cantante. Il 3 maggio 2018 ha pubblicato su Spotify e YouTube la sua prima canzone Dicen, con la partecipazione del cantante Matt Hunter e ad agosto dello stesso anno è uscito il più noto singolo Celoso. Una star del web che non si è fatta mancare nulla, nemmeno i riconoscimenti a livello internazionale: nel 2016 il Time l’ha inserita nella classifica delle personalità più influenti di internet, mentre l’anno dopo Forbes in quella delle celebrità più influenti del pianeta.

Chi è Lele Pons: curiosità

La 22enne Lele Pons è nota per essere stata presente in diversi videoclip per i seguenti brani: Summer di Marshmello, She’s Out of Her Mind dei Blink-182, Downtown di J Balvin feat. Anitta e Havana di Camila Cabello, dove interpreta la sorella della cantante. Inoltre, come molti già sapranno, Lele è anche amica di una delle influencer italiane più famose e chiacchierate, Chiara Ferragni, come testimoniano anche diverse foto sul profilo Instagram di entrambe.

Per tutte le ultime news sulla nota youtuber, attrice, cantante, modella, presentatrice tv, Lele Pons –> CLICCA QUI!