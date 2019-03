Chi sono i Jonas Brothers: età, carriera, reunion della nota band.

Nel mondo della musica capita di assistere molte volte a dei clamorosi ritorni sulle scene, spesso di artisti o gruppi musicali che ormai da tempo erano lontani dal creare musica e canzoni insieme. Ci sono tanti casi che si potrebbero elencare, ma quello più recente è legato ad un gruppo di giovani ragazzi nativi degli Stati Uniti d’America che, dopo essersi sciolti più di 6 anni fa, hanno annunciato di essere ritornati di nuovo insieme per produrre musica. Si tratta di un gruppo musicale speciale, formato da fratelli: stiamo parlando dei Jonas Brothers! L’annuncio della loro reunion è arrivato poche ore fa, ma qualcuno forse ha dimenticato chi siano i Jonas Brothers. In questo articolo quindi scopriremo chi sono, età, carriera, reunion e tanto altro in merito al trio musicale per giovani ragazzi tra i più famosi al mondo.

Chi sono i Jonas Brothers: carriera e reunion

I Jonas Brothers sono un gruppo musicale degli Stati Uniti d’America nato nel 2004 e formato da Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas, tre fratelli di origini irlandesi, italiane e tedesche nati sul suolo statunitense. Kevin ha 31 anni, Joe 29 e Nick 26. La loro popolarità ha avuto una crescita esponenziale grazie alle partecipazioni in Serie Tv di Disney Channel come Camp Rock, Hannah Montana e Jonas L.A. Il trio si compone in questo modo: Kevin al pianoforte e all’occorrenza alla chitarra, Joe è la voce ed eventualmente anche chitarrista, Nick invece si dedica alla batteria, alla chitarra e alla seconda voce. Del trio, fu Nick il primo ad interessarsi seriamente al mondo della musica e in particolare dei musical di Broadway. Kevin invece si avvicinò per caso al mondo della musica, egli ha raccontato infatti di aver trovato in casa un manuale di apprendimento veloce di chitarra e di essersi appassionato alla materia. Anche per Joe nacque tutto per caso, visto che fu notato dai selezionatori del musical “Oliver!” dopo che aveva accompagnato suo fratello Nick ai provini.

Come detto all’inizio dell’articolo, la band ha da poche ore ufficializzato il suo ritorno sulle scene, con l’uscita del singolo Sucker che è disponibile dal 1° marzo.

Visualizza questo post su Instagram Midnight ET #Sucker Un post condiviso da Jonas Brothers (@jonasbrothers) in data: Feb 28, 2019 at 6:50 PST

