La sorella di Angela Nasti, Chiara, ha pubblicato una foto senza abiti mentre è in doccia sul suo profilo Instagram. Tantissimi i like dei suoi fan.

Chiara Nasti, sorella della nuova tronista di Uomini e Donne, Angela, è un influencer ed è solita pubblicare i suoi scatti durante la giornata.

La fashion blogger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia di se in una vasca da bagno, senza vestiti.

Chiara Nasti fa il pieno di like con una foto senza vestiti

Chiara Nasti, influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, pubblica tutti i giorni foto sul suo profilo Instagram e sono tantissimi i fan che la seguono e che le regalano un like.

L’ultima fotografia ritrae lei in una vasca da bagno senza vestiti. La bellissima giovane napoletana, nel giro di qualche istante, ha ricevuto tantissimi like ed apprezzamenti.

Ecco il post:

La fashion blogger è riuscita a conquistare il mondo del web grazie alla sua bellezza, alla sua passione per la moda e per gli scatti. È napoletana ed ha appena 21 anni: a 15 anni ha iniziato a farsi conoscere creando un blog, chiaranasti.it, in cui ha iniziato a raccontarsi, a consigliare outfit e a pubblicare i suoi scatti. A poco a poco è diventata famosa al punto da essere considerata la seconda fashion blogger più importante di Italia, dopo Chiara Ferragni. Ha partecipato anche a programmi televisivi come “Chiambretti night show” e come naufraga all’Isola dei Famosi nel 2018 anche se, per cause personali, ha abbandonato il programma di Alessia Marcuzzi dopo una sola settimana.

È nota anche la sorella, Angela, soprattutto per la partecipazione attuale al programma Uomini e Donne in cui ricopre il ruolo di tronista.

