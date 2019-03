Emma Marrone in concerto: il gesto inaspettato commuove i fan

Emma Marrone inarrestabile nel suo Essere qui Tour, la cantante salentina sta praticamente facendo innamorare tutti con le sue performance sui palchi di tutta Italia. Sì, perché tra una polemica e l’altra, quel che conta per lei è soltanto l’emozione. L’emozione che riesce a trasmettergli la musica e che lei riesce a far arrivare fino al pubblico. A quello presente lì, all’evento, ed anche a quello che invece sta seguendo tutto da casa.

Come? Semplice. Oggi esistono i social. Così, mentre la sua manager era lì a riprenderla che era sul palco ad esibirsi, Emma Marrone le si è avvicinata prendendosi lo smartphone. Cantando, con in mano il microfono, ha girato la camera dello smartphone che intanto continuava a riprendere e si è messa a cantare per i suoi follower.

Per tutte le ultime news su Emma Marrone e gli altri ex protagonisti di Amici CLICCA QUI!

Emma Marrone in concerto: il gesto che emoziona tutti

E’ un gesto, questo qui, che riesce ad emozionare tutto il pubblico. Ma veramente tutto. Come detto, non solo quello che l’ha seguita in concerto ed era lì, sotto il palco, ad ascoltarla, ma anche quello che è rimasto a casa. Emma Marrone non fa fuori nessuno: condivide i suoi momenti più belli con tutti. Anche con quelli che magari non possono permettersi il biglietto e restano a casa.

Ultimamente, dopo la polemica sorta con il leghista che l’ha insultata via social, stiamo leggendo continuamente su Instagram sempre più commenti di persone che ne sono follemente innamorate. Emma Marrone è una cantante di rilevanza mondiale, ma ultimamente si è registrata una vera e propria impennata nella sua popolarità. Frutto di tanto lavoro, sacrificio e passione da parte di Emma che, come visto in un video pubblicato su Facebook, si è anche sentita male alla fine di un concerto, come se avesse avuto un soffio al cuore. Ha dovuto stendersi a terra e restare ferma per qualche minuto per riprendersi. Insomma, la Brown è sempre più sulla cresta dell’onda e siamo sicuri ci rimarrà ancora per molto.