Incidente stradale per Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne

La coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, finalmente insieme dopo la scelta, è stata coinvolta in un incidente in autostrada. I due sono stati tamponati riportando delle lesioni lievi e alcuni dolori post impatto, ma il particolar che ha fatto infuriare l’ex tronista è che il conducente del veicolo che li ha tamponati sia scappato. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Lorenzo, in un video sfogo su Instagram girato in auto con Claudia.

