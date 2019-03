Michelle Hunziker, episodio spiacevole: la conduttrice si arrabbia in diretta.

E’ una delle conduttrici e showgirl più amate della nostra televisione. Parliamo della bellissima Michelle Hunziker. Bionda e dal sorriso contagioso, Michelle è davvero capace di fare breccia nei cuori di tutti, grandi e piccini. Merito della sua contagiosa solarità, che da sempre la contraddistingue e la rende uno dei volti più amati del piccolo schermo. Tantissime le trasmissioni condotte dall’ex moglie di Eros Ramazzotti, attualmente legata allo stilista Tomaso Trussardi. C’è una trasmissione però che la bella Michelle avrebbe dovuto condurre, ma qualcosa è andato storto. Si tratta di Adrian, il discusso show evento di Adriano Celentano, momentaneamente sospeso, Michelle avrebbe dovuto essere alla conduzione della trasmissione, ma così non è stato. I motivi? Li ha spiegati proprio lei, in una recente intervista al Corriere della Sera. Ma qualcuno ha riportato male le dichiarazioni di Michelle, e la cosa ha mandato la showgirl su tutte le furie!

Michelle Hunziker, episodio spiacevole: si arrabbia in diretta sul suo profilo Instagram

Attraverso alcune storie postate sul suo profilo Instagram qualche ora fa la bella Michelle appare davvero infastidita. Il motivo? “Malogiornalismo“, come lo definisce la Hunziker. La conduttrice infatti pubblica queste storie per smentire alcune dichiarazioni riportate da un giornale svizzero. Il giornale avrebbe pubblicato alcune frasi di Michelle riguardo la mancata partecipazione alla trasmissione Adrian, in maniera però errata. “Le motivazioni per cui non ho fatto Adrian sono state riportate fedelmente dai giornalisti del Corriere della Sera”. L’articolo pubblicato all’estero invece ha messo in bocca alla conduttrice parole non dette, creando un titolo a dir poco offensivo. La showgirl si dichiara contenta per l’esistenza dei social, che rappresenta un canale veloce e semplice per smentire “bufale” come questa in questione. Michelle chiude il post spiegando che tutti i motivi per la sua assenza a Adrian sono sul Corriere della Sera e afferma ironicamente:”Tutto il resto è noia”

