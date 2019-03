L’ex iena Nadia Toffa aggiorna i suoi follower con un nuovo look di capelli. La foto pubblicata su Instagram sorprende tutti quanti.

Nadia Toffa, ex Iena e attuale conduttrice del programma di approfondimento “Le Iene”, è da tempo diventata un emblema della lotta contro il tumore, da quando lei stessa l’ha reso pubblico. Tuttavia la iena non ha mai mostrato segni di cedimento, anzi, continua a diffondere il suo ottimismo e la sua serenità, molto spesso sui suoi canali social ed in particolar modo su Instagram. Proprio negli ultimissimi istanti ha condiviso su Instagram una foto molto bella che la ritrae con un nuovo look di capelli, coinvolgendo come sempre i suoi follower nelle ultima novità che la riguardano. Scopriamo insieme il suo restyling ai capelli.

Nadia Toffa su Instagram, nuovo look: “Restyling ai capelli”

Ecco Nadia Toffa che indossa il suo sorriso smagliante e che mostra ai suoi follower l’ultima novità. Un restyling ai capelli che lei stessa specifica renderla “nuova”. Un taglio di capelli fresco e vivace che rappresenta anche la forza che lei stessa ha avuto negli ultimi tempi. La Toffa, sempre molto attiva sul suo profilo social, continua a dimostrare di avere una grande forza, non dandosi mai per vinta e affrontando la sua battaglia a testa alta e con il suo solito sorriso.

