Chi è la scelta di Luigi Mastroianni? L’avventura di Luigi Mastroianni sul trono di Uomini e donne è giunta all’epilogo finale.

Come è noto questa è stata resa ufficiale la scelta di Luigi Mastroianni. Il tronista, infatti, ha concluso proprio in queste ore la sua esperienza lunga circa un anno nel noto programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, vale a dire “Uomini e Donne”, scegliendo la persona con la quale provare a trascorrere tutta la sua vita.

Diretta Uomini e Donne, la scelta di Luigi

Luigi racconta la sua precedente esperienza e la delusione per l’inganno di Sara Affi Fella. “Inizialmente faticavo a fidarmi, alla fine ho scelto di andare in villa con due ragazze completamente diverse”.

La prima ad arrivare in villa è Irene. Subito dopo Mastroianni è stato raggiunto da Valentina che ha ammesso di essere ancora incerta.

Valentina prepara una sorpresa a Luigi all’esterno della villa. Il tronista è chiamato ad avvolgere un filo che lo conduce verso alcuni ritratti della corteggiatrici, fino ad arrivare a Valentina.

Ma, Luigi corre da Irene dopo essersi reso conto che ha visto tutto alla finestra. “Mi fa schifo vedere atteggiamenti del genere”.

Luigi torna da Valentina. Irene rivede i due direttamente in una piscina di una Spa con la rivale che decide di chiudere il collegamento. “Sta superando tutti i limiti“.

Arriva Giordano Mazzocchi, amico di Luigi ed ex fidanzato di Nilufar Addati. “Mi piacciono tutte e due ma in base a come stanno andando le cose dovrei scegliere Valentina”. Giordano ha invitato il tronista a trascorrere più tempo con Irene per superare i residui dubbi.

Luigi segue il consiglio di Giordano e va da Irene; successivamente Valentina durante il collegamento vede la coppia teneramente abbracciata a letto.

Dopo una notte di pensieri e riflessioni Luigi viene raggiunto dal fratello, Salvo, al risveglio. Quest’ultimo esprime la sua preferenza per Valentina. Il ventiquattrenne presenta entrambe le corteggiatrici al fratello facendo entrare prima Valentina.

Luigi riceve anche una lettera a sorpresa da parte dei genitori. Il tronista non ha trattenuto le lacrime e ha rivelato di non aver trascorso un momento felice: “Non mi sono comportato bene specialmente con papà, invece di dirgli ti voglio bene, sbatto la porta e me ne vado“.

Il tronista ritrova il fratello che questa volta gli consiglia “Devi seguire il tuo cuore”.

Entra in scena l’esperta di tendenze, Giulia De Lellis per la scelta del look di Luigi. Mentre i parenti e gli amici di Irene e Valentina si sottopongono al giudizio Anahi Ricca.

Irene si confronta con i familiari e la madre è convinta che Luigi sceglierà Valentina: “E’ più grande, forse la vede più matura“.

Ma, Luigi comunica a Valentina che non sarà la scelta. “Sei arrivata ed hai cambiato le carte in tavola. Ho provato delle cose ed in villa ero entrato con una preferenza per una persona che ho conosciuto da più tempo. Sei una bella persona ma ho compreso che dall’altra parte provo un sentimento“.

Irene apprende di essere la scelta di Luigi. “Ci sono dei motivi per i quali dovrei dirgli di no. Sia per come è andata la villa ma anche per le sue continue insicurezze. Voglio al mio fianco una persona che mi voglia al 100%“.

È Irene Capuano la scelta di Luigi Mastroianni! La bella corteggiatrice si presenta al castello dove erano presenti Luigi con tutti i suoi amici e parenti e scatta il bacio tra la nuova coppia tra gli applausi di tutti.