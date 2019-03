Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Suburra | Trama

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Suburra | Anticipazioni Terza Puntata

Questa sera andranno in onda su Rai Due il quinto ed il sesto episodio di Suburra la serie. Ecco alcune piccole anticipazioni. Nel quinto episodio, intitolato ‘La Lupa’, tra Livia e Aureliano scoppia una lotta per il potere. Nel frattempo Samurai smaschera i piani di Sara ed infine, il segreto di Spadino complica la sua prima notte di nozze. Nel sesto episodio, intitolato Ajo, olio e peperoncino invece Aureliano costringe Sara ad un accordo, ma lei studia un modo per cambiare le carte in tavola. Nel frattempo Cinaglia userà le maniere forti e Theodosius prenderà una decisione disperata.