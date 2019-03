Stasera in tv, venerdì 1 marzo andrà in onda Quarto grado. Oltre a Sanremo Young, Suburra la Serie e Uomini e Donne la scelta, verrà trasmesso un nuovo appuntamento condotto da Gianluigi Nuzzi. Di seguito tutti i dettagli.

Questa sera, venerdì 1 marzo alle 21.25, verrà trasmesso su Rete 4 un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma dedicato ai casi di cronaca, i misteri e i delitti italiani. Mediaset dunque risponde alla Rai con il programma di Gianluigi Nuzzi e Uomini e Donne la scelta. Mentre sul Rai Uno andrà in onda Sanremo Young condotto da Antonella Clerici, mentre su Rai Due ci sarà Suburra la serie. Scopriamo ora nel dettaglio le anticipazioni ed i temi trattati nella puntata di Quarto Grado in onda questa sera.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, venerdì 1 marzo e tutte le anticipazioni delle serie più amate e più seguite –> clicca qui

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Quarto grado | Anticipazioni

La puntata in onda questa sera, venerdì 1 marzo è davvero imperdibile. Il programma si occuperà di un duplice omicidio risalente al marzo del 2015 ed avvenuto nella città di Pordenone. A perdere la vita allora fu una giovane coppia, Trifone Ragone e Teresa Costanza. I due vennero uccisi da un assassino all’interno del parcheggio del Palasport. Il secondo caso di cui si occuperà la trasmissione sarà quello della tragica morte di Maria Sestina Arcuri. La donna, parrucchiera calabrese di 26 anni che è scomparsa poco meno di un mese fa. Secondo le attuali versioni, la morte di Maria sarebbe avvenuta a causa di una caduta dalle scale avvenuta nella casa di sua nonna. Nel frattempo però è indagato dalla polizia per l’ipotesi di omicidio volontario il fidanzato della vittima, Andrea Landolfi. Pare infatti che, poco prima della morte della giovane, i due abbiano litigato in un pub, come riferito da diversi testimoni presenti. Nel frattempo l’uomo si dichiara innocente, dichiarando che la caduta dalle scale della donna sia stata realmente accidentale.