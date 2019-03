Taylor Mega si toglie il costume, immagine censurata: Instagram impazzisce.

Bellissima e biondissima, a Taylor Mega sono bastati pochi giorni sull’Isola dei famosi per far impazzire tutti. La giovanissima modella, diventata famosa per breve flirt col noto imprenditore Flavio Briatore, è infatti ormai tra le più seguite sui social. Merito anche delle numerose foto con cui quotidianamente incanta i suo affezionati seguaci. E nonostante i fan dagli occhi più attenti abbiano fatto notare i ritocchini estetici ai quali Taylor si sarebbe sottoposta, la sua bellezza resta per tutti indiscutibile. Bionda, occhi azzurri, ma non solo: un fisico da urlo. Un fisico che la bella Taylor Mega ama mettere in mostra sui suoi profili social, come è successo in uno scatto di poche ore fa che ha mandato letteralmente in tilt il web.

Taylor Mega si toglie il costume, immagine censurata: Instagram impazzisce per la modella

In una foto pubblicata sul suo profilo Instagram qualche ora fa, la modella appare in piscina in una posa davvero provocante. Completamente senza veli, con addosso solo il pezzo di sotto del costume, girata di schiena: la reazione dei followers, si capisce, non tarda ad arrivare. La ragazza mette in bella mostra un lato B scolpito e perfetto, per i più maligni rifatto. Migliaia di like e commenti invadono il post della giovane Taylor, che, come ha mostrato anche nei pochi giorni come concorrente nel reality l’Isola dei famosi, è una ragazza a cui piace molto provocare. Lo si capisce delle numerose foto postate sui suoi profili social, dove appare sempre in pose divertenti e provocanti allo stesso tempo, a cui la ragazza ama abbinare frasi altrettanto provocatorie. Che dire, la bella Taylor ha trovato la via giusta per far parlare di sé!

