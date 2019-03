Ultima Estrazione Superenalotto: sfiorato il jackpot, vince un 5 da 190mila euro

All’ultima estrazione del Superenalotto si è registrato un vincitore di un premio abbastanza consistente. Sì, infatti, nonostante abbiamo chiuso il mese di febbraio senza alcun vincitore del jackpot, almeno possiamo dire che qualcuno si sia goduto una bella vincita. Parliamo di un fortunatissimo giocatore di Genzano di Roma che ha sfiorato il jackpot per un solo numero. Immaginate quanto si sia mangiato le mani? Ne ha indovinati solo 5, pertanto, ha potuto consolarsi con una vincita che ammonta a 191.749,82 euro.

Ultima estrazione Superenalotto: sfiorato il jackpot che sale a 113,3 milioni

Con l’ultima estrazione del Superenalotto in cui non si è palesato alcun vincitore del sei, il jackpot ha continuato a crescere e adesso ha raggiunto quota 113,3 milioni di euro. Un giocatore è arrivato a vincere 191.749,82 € indovinando cinque numeri su sei. Il vincitore ha giocato la sua schedina in un bar di Genzano di Roma, per la precisione il R&F Bar di via Lenin 62. Ma non è tutto: non è stato indovinato soltanto un cinque, ci sono state infatti anche altre quattro vincite con il “4 + Superstar”, che hanno dato ai vincitori una cifra di 27.482 € ciascuno.

E’ dallo scorso 23 giugno del 2018 che nessuno riesce ad indovinare il sei ed ormai la somma è diventata da capogiro. Tuttavia, ricordiamo che questo non è il jackpot più alto di sempre.

Ecco le estrazioni precedenti del Superenalotto relative al mese di febbraio

Nel mese di febbraio, ancora nessun vincitore del jackpot. Ecco di seguito la tabella relativa ai sei numeri vincenti del Superenalotto. A partire dalla precedente estrazione a quella del 28 febbraio.

Data Numeri estratti 28 febbraio 2019 2 11 50 55 79 85 58 31 26 febbraio 2019 13 25 27 52 66 75 16 69 23 febbraio 2019 5 31 47 60 68 88 62 38 21 febbraio 2019 11 16 43 59 87 90 31 39 19 febbraio 2019 15 16 32 63 67 70 20 88 16 febbraio 2019 10 17 42 59 61 80 65 64 14 febbraio 2019 4 30 47 76 78 83 53 65 12 febbraio 2019 14 28 64 69 84 90 27 90 9 febbraio 2019 5 26 43 52 63 90 6 2 7 febbraio 2019 9 26 27 49 54 76 51 9 5 febbraio 2019 11 21 34 46 50 86 55 5 2 febbraio 2019 37 42 52 80 86 88 45 77

