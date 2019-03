Uomini e Donne Antonio Moriconi: parole dure ad Andrea Del Corso

Uomini e Donne Antonio Moriconi durante la registrazione del trono classico spende parole dure per Andrea Del Corso.

Poco fa si è conclusa la registrazione della puntata del Trono Classico del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. In questa puntata sono successe tantissime cose. Una delle più importanti riguarda la non scelta di Teresa Langella, ovvero Antonio Moriconi. L’ex corteggiatore, che è stato rifiutato da Teresa nel Castello in favore di Andrea del Corso, infatti durante la puntata si è esposto come non aveva mai fatto prima d’ora, tra lo stupore del pubblico in studio.

Uomini e Donne, le parole dure di Antonio Moriconi rivolte ad Andrea Del Corso

Qualche ora fa, subito dopo la registrazione Antonio Moriconi ha postato sul suo profilo personale di Instagram delle storie in cui racconta una metafora che allude probabilmente al programma Uomini e Donne e nello specifico al comportamento del suo ‘rivale’ in amore Andrea Del Corso. Ecco cosa ha detto Antonio poco fa all’interno delle sue storie di Instagram: “Io di solito non faccio storie in cui parlo, ma le faccio oggi che è una giornata un po’ strana. Tutti sappiamo che i contadini usano il letame per concimare i campi. Quindi mettono i semi, aggiungono il letame in mezzo alla terra e due mesi dopo raccolgono quello che hanno seminato. Ma se un contadino riempie un campo di letame senza metterci i semi, due mesi dopo raccoglie solo la mer**. Antonio dunque, dopo esser venuto a conoscenza della volontà di Andrea di riconquistare Teresa, ha avuto questa inaspettata reazione, sfogandosi sui social. Una stoccata dunque per il giovane istruttore di scii che, con ogni probabilità, è rivolta proprio alla strana situazione che si sta prefigurando tra Teresa Langella e il suo, oramai, ex corteggiatore Andrea Del Corso.

