Anna Tatangelo e il vestito esplosivo: la scollatura esagerata fa impazzire tutti.

Una delle bellezze che abbiamo potuto ammirare sul palco dell’Ariston nell’ultimo Festival di Sanremo è lei, Anna Tatangelo. La cantante infatti è famosissima sì per la sua voce e le sue canzoni, ma anche e soprattutto per la sua innegabile bellezza. E nonostante i più maligni le contestino l’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica in così giovane età, Anna è sicuramente una delle donne più ammirate del nostro paese. Proprio per la sua bellezza. Ma attenti a dirlo in giro! Di recente infatti il suo compagno Gigi D’Alessio, con cui ha ripreso la relazione dopo un periodo di crisi durato circa un anno, si è reso protagonista di un episodio davvero curioso: una lite social a suon di commenti in cui il cantante ha dimostrato tutta la gelosia per la sua bella Anna, di cui tutti decantano la bellezza. E a giudicare dalle ultime foto postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, a Gigi non si può dare proprio torto.

Anna Tatangelo e il vestito esplosivo, la scollatura è esagerata e manda in tilt i fan

Qualche ora fa, la bellissima Anna ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che non sono passate di certo inosservate. La ragazza appare in una posa alquanto sexy, seduta a terra. Ma ciò che colpisce è l’abito, davvero esplosivo: total black, corpetto aderente con una scollatura molto notevole, e una gonna in velo che copre poco le bellissime gambe della Tatangelo. Insomma, un look rock, che mette in risalto le notevoli forme della Tatangelo. La foto ha ottenuto il pieno di like e commenti, come sempre quando si tratta di Anna Tatangelo. Commenti ricchi di apprezzamenti e complimenti per la bella cantante. Che dite? Riuscirà stavolta Gigi a non impazzire di gelosia?