Belen Rodriguez e Stefano beccati dalla telecamera: labiale inconfondibile

Evento quasi del tutto inaspettato ieri a Sanremo Young: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono apparsi di nuovo insieme in tv sul palco di Rai Uno. I due sono stati beccati dalle telecamere in un gioco di sguardi e di complicità che, di sicuro, in una serata come quella, non potevano passare inosservati.

Già, perché si è parlato tanto di voci che li volevano di nuovo insieme. Addirittura, si è parlato di un altro figlio in arrivo. E, beh, stando a quanto abbiamo visto ieri, pare che le cose tra loro vadano molto bene. Nessuno parla d’amore. Parlare d’amore non è così semplice e scontato. E’ un sentimento profondo e di sicuro Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci andranno con i piedi di piombo. Tuttavia, è già molto bello rivederli così, insieme, uno di fianco all’altro.

Belen Rodriguez e la frase rivolta a Stefano De Martino: labiale inconfondibile

Come ha detto Stefano De Martino in un’intervista rilasciata di recente: “Non sono incinto, il gossip è veloce e talvolta non fai così presto a smentire delle voci”. Beh, come dargli torto? Infondo, è vero, le notizie spesso circolano in maniera frenetica. Tuttavia, abbiamo visto Stefano De Martino e Belen Rodriguez molto più complici ed affiatati del previsto.

Un episodio molto particolare si è verificato proprio quando Mahmood si stava esibendo sul palco di Sanremo Young con la sua canzone: “Soldi”. Una canzone che piace sicuramente molto a Belen che in giuria si è letteralmente scatenata. Alla fine, c’è stata una standing ovation per Mahmood ed anche Belen si è alzata in piedi. Ecco, è proprio in quel momento che guarda Stefano De Martino ed esclama: “Amooo!”. Beh, è difficile interpretare il messaggio di Belen. E’ difficile capire se ‘ama’ la canzone, il cantante, oppure il ballerino padre di suo figlio ed ex marito che ha accanto in quel momento.

