Caterina Balivo, grande paura a Vieni da Me: ecco cos’è successo

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Come sempre, quindi, Caterina Balivo ha intrattenuto gli italiani, verso le prime ore del pomeriggio, con degli ospiti e delle interviste davvero interessanti. Ma quello che è accaduto nell’appuntamento odierno non è mai accaduto prima. La bella napoletana è stata costretta ad interrompere l’intervista con Paola Salluzzi, perché spaventata. A quanto pare, infatti, una signora del pubblico si è sentita male. Per questo motivo, quindi, Caterina non ha voluto proseguire con l’intervista, senza prima accertarsi delle condizioni della donna in questione.

Per ulteriori news su Caterina Balivo, la sua vita privata, il programma Vieni da Me e tutte le migliori interviste dello show –> clicca qui

Caterina Balivo, grande paura a Vieni da Me: ecco cos’è successo

Andava tutto bene. L’intervista di Paola Salluzzi procedeva alla grande. Ma, purtroppo, c’è stato un piccolo imprevisto. Durante la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha vissuto degli attimi davvero difficili. Mentre, infatti, la conduttrice, come consueto, chiacchierava con la sua ospite, è stata costretta a spostare il suo sguardo altrove. Una signora del pubblico, infatti, si è sentita male. Ed è stato necessario l’intervento dell’assistente di studio. Caterina, però, era visibilmente preoccupata. E, quindi, ha preferito interrompere l’intervista. Ed accertarsi che la signora stesse bene. “C’è una signora del pubblico che non sta bene. Scusate ma non riesco ad andare avanti con la trasmissione fino a quando non so che tutto si è risolto”, dice la conduttrice.

Caterina Balivo, una signora si sente male in diretta: la richiesta della conduttrice

Subito dopo l’annuncio, Caterina Balivo chiede ai tecnici dello studio di abbassare la temperatura all’interno dello studio. Evidentemente era troppo alta per la spettatrice. Fortunatamente, però, tutto si è risolto alla grande. La signora, infatti, si è ripresa subito dopo un bicchiere d’acqua. Adesso Caterina, visibilmente ripresa, può continuare. “Mi dicono che adesso sta meglio, bene”, conclude la napoletana. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.