C’è Posta per te, la madre realizza il sogno dei figli: incontrare Gattuso

La storia che apre la puntata di “C’è posta per te” di questa sera vede come grande protagonista Gennaro Gattuso. Caterina è in trasmissione per parlare con due dei suoi quattro figli. La famiglia era felice fino alla primavera del 2017, quando lei e suo marito, entrambi di Torre del Greco, erano riusciti a comprare una casa tutta per loro. Da sei mesi erano entrati in questa casa quando un sabato mattina trova suo marito a terra con suo figlio Vittorio vicino. Il marito aveva avuto un infarto e due giorni dopo era arrivata la chiamata dall’ospedale: non ce l’aveva fatta.

La donna è rimasta vedova, dunque, all’età di 38 anni. I suoi figli hanno reagito in modo diverso. Vittorio è estroverso, si è trasferito a Milano ed ha iniziato a lavorare. Giuseppe è più introverso ed assomiglia tanto al marito da questo punto di vista. Vittorio è milanista, mentre Giuseppe è tifoso del Napoli ma ammira molto Gattuso, che conosceva il loro nonno.

C’è posta per te, i figli di Caterina incontrano Gattuso

Molto commovente la lettera scritta dalla madre ai due figli da cui si evince che Vittorio ha il rammarico di non aver fatto abbastanza per salvare il padre, mentre Giuseppe continua a non perdonarsi il fatto di non essere stato a casa in quel momento. Gattuso, poi, si è recato dai due ragazzi, abbracciandoli entrambi e caricandoli dopo aver rivolto le spalle a Giuseppe: “A te do le spalle perché sei napoletano” (ride, ndr).

Queste le sue parole: “Bisogna crederci, la vita è ingiusta e voi state dimostrando forza. State aiutando la famiglia e bisogna credere fortemente in quello che si fa. Non dovete mollare. Vostro padre è orgoglioso di quello che state facendo“. Il tecnico del Milan ha poi dato alcuni regali ai due: per Giuseppe, tramite Carlo Ancelotti, c’è un biglietto per una partita del Napoli a sua scelta, mentre per Vittorio una maglia ed un pallone del Milan. I due, ovviamente, aprono la busta ed abbracciano la madre.